Scheepssloperij Hoeben in Kampen hoeft dwangsom niet te betalen

Te veel olie geloosd

Het bedrijf loosde de afgelopen jaren een aantal keer te veel olie in het afvalwater. Daar deed de onderneming niet geheimzinnig over: ze gaf het de gemeente zelf aan telkens als de norm van 50 milligram olie per liter water was overschreden. Aanvankelijk legde de gemeente Kampen een dwangsom op van een ton. Dat werd later bijgesteld tot 50.000 euro, want dat is het maximumbedrag dat de gemeente hier op kon leggen. Maar omdat de gemeente te laat met de invordering begon, ging dat bedrag van tafel. Alleen een dwangsom van 10.000 euro bleef nog staan voor een overtreding in december vorig jaar. Hoeben, dat inmiddels maatregelen heeft genomen om nieuwe lozingen te voorkomen, meent dat het ook dat bedrag niet hoeft te betalen en stapte naar de rechter.