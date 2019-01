Scheepssloperij in Kampen krijgt opnieuw hoge dwangsom

Hellingbaan

ILT heeft Hoeben een dwangsom opgelegd van 450 euro per ton als Hoeben het schip toch op het water sloopt. De dwangsom kan oplopen tot 1,5 miljoen euro. Door de blokkade van de ILT ligt het schip nog steeds voor de kade van de in de Zuiderzeehaven gevestigde werf. De advocaat van het bedrijf zei donderdag bij de Raad van State dat er overleg is om een hellingbaan te bouwen zodat het uit de kluiten gewassen schip toch op de wal gesloopt kan worden.

Asbest

In april vorig jaar besliste de Raad van State in een andere dwangsomzaak dat de ILT aan Hoeben terecht een dwangsom heeft opgelegd met een maximum van 1,5 miljoen euro. Die had te maken met het slepen van schepen met asbest van België naar Kampen. Hoeben had ten onrechte geen zogeheten Europese Evoa-verklaring aangevraagd voor dit internationale afvaltransport. Volgens de ILT is er nog steeds veel mis binnen het bedrijf maar Hoeben zegt dat dat verleden tijd is. ,,We hebben ons lesje geleerd.’’ Uitspraak van de Raad van State volgt.