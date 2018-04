Scheepswerf Hoeben in Kampen hangt dwangsom van 1,5 miljoen euro boven hoofd

CU Overijssel wil afspraken over zonnepar­ken op akkers

24 april De ChristenUnie in Overijssel wil dat de provincie afspraken gaat maken met gemeenten over de uitrol van zonneparken. Volgens de partij zijn wettelijke kaders nodig om te voorkomen dat grondprijzen sterk stijgen en de beschikbaarheid van landbouwgrond afneemt. Dit is slecht voor het landschap, de biodiversiteit, het behoud van weidevogels en voor de uitbreidingsmogelijkheden voor met name jonge boeren, meent de CU.