Scheepvaart mag eerder onder Stadsbrug Kampen door

Weekend­tips: Bier, boeken en ambachte­lij­ke broodjes

15:13 De hele week al in het zwembad gelegen en geen idee wat je dit weekeinde moet gaan doen? Er zijn genoeg activiteiten in onze regio, zoals de Deventer Boekenmarkt, het bierfeest in Ermelo of vermaak op het terras in Apeldoorn.