Scheidsrechter Henri Wolf uit Kampen geniet van het spel van de jeugd

OM eist 5 jaar cel tegen Griekse zakenman John K. voor fraude met melkfa­briek in Kampen

16 september Het OM heeft tegen de Griekse zakenman John K. (70) 5 jaar cel geëist vanwege fraude met melkpoederfabriek Lyempf in Kampen. Hij wordt onder meer verdacht van faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. ,,K. was niet de redder in nood, maar roofde Lyempf leeg.’’