Schiet de lockdown de carbidtraditie dit jaar aan flarden? De liefhebbers houden hoop

Raad unaniem achter blokkade ‘bezemkas­ten’ voor zorg in Kampen

8 december Invoering van nieuwe regels die het omkatten van huizen en andere gebouwen tot zorgwoningen in Kampen onmogelijk moet maken kunnen rekenen op de steun van de hele gemeenteraad. Dat bleek maandagavond bij de behandeling van de kwestie door de raadscommissie voor ruimtelijke ordening. In de eerstvolgende raadsvergadering is het nog slechts een hamerstuk.