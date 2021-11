Schietvereniging uit Kampen na zeven afgewezen locaties klaar voor nieuwbouw: college akkoord met bijdrage en lening

,,Het is spannend voor ons op dit moment’’, zegt Ids Klomp, penningmeester van de schietvereniging. ,,Het college is akkoord, maar het is aan de gemeenteraad. Die neemt half december een besluit. Het gevoel is goed, en ik zeg nu zelf binnen het bestuur steeds gekscherend: ik ben bang dat het doorgaat. Toch is er binnen de vereniging ook een latent afwachtende houding, gebaseerd op het verleden.’’