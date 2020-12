Schinkels zeggen winkel in Kampen vol houten speelgoed vaarwel en kijken elkaar weer vaker in de ogen

Na twintig jaar komt er een dus een einde aan speelgoedwinkel De Speelhoek aan de Boven Nieuwstraat, maar niet aan het atelier van ‘ridder’ Dolf Schinkel ernaast. ,,Het atelier schuiven we naar de winkel’’, meldt de houtsnijder over het werk dat ’m te wachten staat. De Speelhoek was vooral het werk van echtgenote Émy, die voor veel klanten het gezicht van de winkel was.