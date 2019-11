Schip blokkeert IJssel tijdelijk voor Eilandbrug bij Kampen

Volkswijk Brunnepe in Kampen voelt zich weer aan zijn lot overgela­ten

1 november „Zijn we eindelijk zover dat er iets kan gebeuren, wordt het budget geschrapt”. Boos zijn de Brunnepers, nu er een streep is gezet door de 100.000 euro die nodig is om een visie te ontwikkelen over de toekomst van deze Kamper volkswijk. Ondertussen vreet de tand des tijds door.