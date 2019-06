Schip brengt reusachtige hoeveelheid strooizout naar Kampen op tropische dag

De winter van 2009-2010 was een strenge, weet gladheidsbestrijder Jan Rients Slippens van Rijkswaterstaat nog. Dat jaar kwam zijn organisatie ernstig zout tekort wegens aanhoudende vorst. ,,Twee collega's van me zijn destijds letterlijk op het vliegtuig naar Saoedi-Arabië gestapt om daar een schip vol met zout te kopen.‘’ Dat lukte, maar toen het schip uiteindelijk in Nederland aankwam was de vorst al weer voorbij. ,,Zaten we met die lading zout. Toen zijn we gaan nadenken over hoe we dit soort problemen in de toekomst zouden kunnen voorkomen.''