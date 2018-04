Schip Conwenna alsnog te water in Kampen

De 'Ice Classed Pusher Tug Conwenna’ is het tweede schip dat voor de Engelse opdrachtgever Silverburn is gebouwd op de werf in Kampen. Vorig jaar augustus is de ‘Wenna’ als eerste uit een serie van drie opgeleverd. Dit schip vaart inmiddels op de Kaspische Zee en wordt ingezet voor zowel offshore support activiteiten, zeegaande sleeptransporten als ook binnenlandse duw- en sleeptransporten.