Schipper uit Kampen maakt even droom van burgemeester waar

Coop Kampen met tegenzin open op zondag

10 augustus Hij was het eigenlijk niet van plan, maar ook voor supermarktbaas Tim Veldhuis is er geen ontkomen aan: zijn Coop-winkel aan de Hendrik van Viandenstraat in Kampen Zuid gaat nu ook op zondag open. Bijna een maand geleden deden zijn collega’s dat al, nadat de gemeenteraad van Kampen op 4 juli een streep zette door het verbod op zondagsopenstelling. Veldhuis volgde niet. „Maar ja, als je dan de omzet ziet op de maandag…je hebt gewoon geen keuze.”