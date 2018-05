Schoenmaker Bolinde; niet 'ik vertrek', maar 'misschien vertrek ik'

Video,,We zeiden vroeger wel eens; later als we oud zijn gaan we op een berg in Duitsland wonen'', lacht Wil Bolinde over hun vakanties van vroeger met echtgenoot Willem. Niet dat ze nu oud zijn (hij is 59, zij een jaartje jonger) maar dat wonen in Duitsland is een stuk dichterbij aan het komen.