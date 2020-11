Scholier (13) wordt onwel en overlijdt op school in Kampen: ‘Verschrikkelijk’

Thuisblij­ven? Binnenste­den en winkelcen­tra pakken juist massaal uit met opvallende lichtobjec­ten

8 november Deventer pakt uit met allerlei lichtobjecten in de straten tijdens de decembertijd. Ook Zwolle en Raalte komen in het licht te staan. In Kampen zijn al nieuwe objecten geplaatst. En dat terwijl de landelijke oproep is zoveel mogelijk thuis te blijven. Gemeente en ondernemers voelen dat het schuurt, maar vinden tegelijkertijd dat mensen ook wat gezelligheid geboden moet worden.