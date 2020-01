Scholieren adviseren over klimaatbestendig Kampen

Ze doen dat in opdracht van de gemeente Kampen. „We hopen op een frisse en creatieve blik vanuit de jeugd. Zij hebben een andere kijk op de wereld en op het milieu”, zegt wethouder Jan Peter van der Sluis over het initiatief. „Het gaat over hoe we de stad moeten inrichten om te kunnen omgaan met veel meer extreme regen in een korte periode en met droge zomers.”