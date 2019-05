Schoolvoetbal in IJsselmuiden voor het eerst in mei

De Oranje Wall of Fame voor voetbal­lers komt uit Kampen

5 mei Ze zijn inmiddels wel wat gewend bij het Kamper bedrijf Metadecor. Over de hele wereld voert het specialistische miljoenenprojecten uit op het gebied van bijzondere metalen gevels. Architectonische kunststukjes, dat wel, maar gebeld voor de bouw van een echt kunstwerk was het bedrijf nog nooit. Tot december vorig jaar. Deze week werd het onthuld: de Oranje Wall of Fame op de KNVB-campus in Zeist.