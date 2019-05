Schrijfster Iris Boter uit Kampen stapt over: van kinderboek naar thriller

Zo blijf je warm tijdens het Bevrij­dings­fes­ti­val op deze koude 5 mei

11:34 Het wordt niet warmer dan 11 graden op deze 5 mei en dat is best koud als je vandaag de vrijheid wil gaan vieren, zoals op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Hoe blijf je warm op het festival ondanks het slechte weer? Woordvoerster Iris van Deinse van het Nederlands Rode Kruis heeft enkele adviezen.