Schrijven aan langgestraften in de VS: ‘Wat Marian doet is van onschatbare waarde’

Sinds de oprichting in 1992 hebben zesduizend langgestraften en terdoodveroordeelden in de Verenigde Staten brieven gekregen via de Nederlandse stichting. Het aantal schrijvers ligt rond de vierduizend. Briefschrijvers beginnen meestal uit onvrede over de situatie in Amerikaanse gevangenissen, zegt Bougie. ,,Of omdat ze principieel tegen de doodstraf zijn.’’