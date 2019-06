‘Schrik zit er goed in’ na dodelijk ongeval N50 bij Kampen

Omleiding

Ingesloten verkeer tussen de afritten en ongeval werd weggeleid. Verkeer richting Zwolle werd omgeleid via Joure/Heerenveen. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Ook de leeftijd en het geslacht van de overleden persoon brengt de politie nog niet naar buiten. ,,We onderzoeken het nog en tot die tijd doen we geen mededelingen’’, aldus een woordvoerder.

Geschrokken

Een medewerker bevestigt dat de betrokken bus van het boor- en zaagbedrijf Stelling Vroomshoop is. ,,We zijn heel erg geschrokken, absoluut. Een collega is toen we het hoorden zo snel mogelijk naar het ongeval toegegaan. We zijn blij dat onze collega die in de bus zat er zo goed als geen verwondingen aan heeft overgehouden’’, laat een medewerker weten. De oorzaak is ook bij het bedrijf nog niet bekend. ,,We weten nog niet de gehele toedracht van het ongeluk, speculeren daarover heeft niet zoveel zin.’’