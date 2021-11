Schroothoop en stapel autowrakken moeten minder hoog bij metaalverwerker uit Kampen na grote brand

VIDEO Kamperei­land uren in rook door grote brand in Kampen: ‘Hoe kan dit alwéér gebeuren?’

Door de grote brand die sinds vannacht woedt bij Hoeben Metalen op het industrieterrein in Kampen, zitten bewoners van Kampereiland al uren in de rook. Basisschool Ds. Johan van de Wendeschool is de hele dag dicht, bewoners moeten ramen en deuren dichthouden en binnen blijven. De brand is het gesprek van de dag in de buurtpreventieapp: ,,Het is al de vijfde keer dat er brand is in zoveel jaar, hoe kan dat?’’

30 september