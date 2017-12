Schuifelende voeten in betoverend mooi Oud Kampen

Een metershoge kerstbal voorzien van duizenden lichtjes is één van de grote blikvangers van ‘Kerst in Oud Kampen 2017’. Indrukwekkend is ook de betoverende ‘straat van het licht’, waarin bezoekers gevangen worden in een fuik van gebundeld licht. Na een volgende afslag gaat deze ‘lichtstraat’ zomaar weer over in de wereld van Harry Potter. Een ander deel van Kampen is omgetoverd tot één groot openluchtmuseum gelardeerd met prachtige podiumpresentaties en toneelstukken van Ventura.