Scooter van Ite (40) uit Kampen gestolen na ongeluk aan Kamperzeedijk

Als Ite dinsdagochtend onderweg is vanuit zijn woonplaats Kampen naar zijn werk aan de Kamperzeedijk gaat het mis. Hij komt vlakbij zijn werk het fietstunneltje onder de N760 uit – deze is juist aangelegd om de veiligheid te verhogen – en botst tegen een 16-jarige bromfietser aan. ,,Na het tunneltje heeft de weg een scherpe bocht. Mijn tegenligger nam de binnenbocht op mijn weghelft en we botsten tegen elkaar. De bocht is totaal niet overzichtelijk.”

Schrammen op hoofd

De jongen gaat met een ambulance naar het ziekenhuis. Hij heeft een schouderfactuur en wordt later geopereerd. ,,Ik heb de jongen overeind geholpen. Ik heb last van mijn schouder en heb wat schrammen op mijn hoofd. Gezien de schade hebben we een engeltje op onze schouder gehad. Mijn scooter was helemaal naar de filistijnen.” Het kapwerk en het glaswerk voorop de scooter die hij drie weken geleden kocht, is kapot en de remmen zijn afgebroken.

In samenspraak met de politie besluit Ite om de berging hiervoor niet te laten komen. ,,De scooter kon niet geborgen worden, zeiden ze. Het was te klein. De politie vertelde ook dat ik hier niet mee kon rijden.” Zijn vrouw haalt hem op en hij gaat aangeslagen naar huis. Een collega vraagt hij de scooter later op te halen. In de middag rond 15.00 uur is het voertuig echter weg.

Volledig scherm De scooter van Ite Toelstra heeft veel schade na het ongeluk. © Eigen foto.

Tegen lantarenpaal aan

Het lukt Ite niet om zijn ‘AGM New Flash-scooter’ meteen mee te nemen. Hij zet de scooter op slot tegen een lantarenpaal aan. ,,Ik ging er totaal niet vanuit dat dit zou gebeuren. Familie van de jongen heeft de bromfiets nog kunnen ophalen, maar mijn scooter was weg. Ik vind het een laffe streek en hondsbrutaal. Helemaal omdat je wel kan zien dat er een ongeluk is gebeurd. Hoe haal je het in je hoofd om zo onbeschoft te zijn.”

Via Facebook besluit Ite om een oproep te doen in de hoop de scooter terug te vinden. ,,Ik wil alles op alles zetten om het terug te krijgen. De verzekering wil de scooter graag zien. De waarde moet bepaald worden.” Meerdere tips krijgt hij over het voertuig. ,,Door de tips weet ik dat de scooter er iets voor 15.00 uur nog stond. Iemand liet weten de scooter ergens anders hebben zien staan, maar daar is niks uitgekomen.”

Aangifte doen

De scooter staat als vermist geregistreerd en Ite wil nog aangifte gaan doen. In een bericht op Facebook zegt Ite dat als hij iemand op zijn transportmiddel ziet rijden hij ‘zeker weet dat die persoon voorlopig sondevoeding eet’.

,,Ik kan het waarderen als iemand de scooter even in de schuur zet en het later weer terug wil geven, maar niet als iemand het wil houden om het zelf op te knappen.”

Politie: ‘Niet veel mogelijkheden om iets te doen’ De politie laat bij monde van woordvoerder Jennifer Schoorlemmer weten dat agenten na overleg met de betrokkenen heeft besloten om de voertuigen daar te laten staan. ,,Het is natuurlijk zuur en dubbel pech voor de eigenaar, maar we hebben niet veel mogelijkheden om iets te doen. We konden niet meer voor ze betekenen.” Het is volgens Schoorlemmer bij een auto of groter voertuig wel gebruikelijk om het na een ongeluk meteen weg te slepen. ,,Nu was het een logisch besluit en niet ongebruikelijk. De politie is niet verantwoordelijk om de scooter naar huis te brengen, dat is de eigenaar. Het voertuig is nu ook te groot om even op de achterbank te leggen. Met een fiets willen we dat nog weleens doen.” De politie heeft ook het bericht van Ite Troelstra op Facebook gezien. ,,Mensen moeten niet het heft in eigen hand nemen. Een bedreiging doen is strafbaar, maar er moet zich dan wel iemand bedreigd voelen en aangifte doen. De zaak zou in dit geval dan ook opgelost zijn.