Scooterrijder geschept door auto in Kampen

Kampen gaat door met hotspots voor melkbus­schut­ters

26 april Het beleid om het carbidschieten in Kampen aan banden te leggen en alleen op aangewezen locaties toe te staan heeft goed gewerkt en moet daarom de komende jaarwisseling worden voortgezet. Tot deze conclusie komen burgemeester en wethouders op basis van een evaluatie van de afgelopen jaarwisseling. „De schade is met 10.046 euro nog nooit zo laag geweest en het aantal meldingen over overlast was aanzienlijk lager dan voorgaande jaren”, zegt burgemeester Bort Koelewijn.