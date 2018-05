Scooterrijder raakt gewond op Beneluxweg Kampen

‘Diego’ afgemaakt na doden hondjes: Kampenaar boos

16:30 Zijn geliefde hond Diego krijgt hij er niet mee terug, want die is afgemaakt. Toch spande een inwoner van Kampen een zaak aan tegen de burgemeester, omdat hij wil toetsen of diens maatregel om de hond ‘te herplaatsen’ wel rechtmatig is geweest. En hij is vooral boos.