Seat Ibiza als ‘bermmonument’ langs de Europa Allee

Aardig detail; met het raampje aan de bestuurderskant open, en dankzij de regen van de afgelopen dagen zijn er daarom ook al wat vochtvlekken te zien op de bestuurdersstoel. In de auto liggen een paar kledingstukken, wat blikvoedsel, een blauw zeil en een jerrycan. ,,Dat is bekend’’, meldt gemeentewoordvoerder Bertil van Kolthoorn over het voertuig dat vanuit de ramen van het gemeentehuis te zien moet zijn. ,,We hebben hier een melding over ontvangen. Door handhaving wordt dit nu uitgezocht, op basis daarvan bepalen we wat de vervolgactie is.’’

Contact met eigenaar

De politie weet eerder maandagmiddag nog niet of de verlaten auto al bekend is bij de sterke arm. ,,Ik kan me zo voorstellen dat we daar via verschillende kanalen al melding over hebben ontvangen’’, meldt politievoorlichter Jennifer Schoorlemmer voor ze de registratiegegevens induikt. Even later meldt ze de uitkomst van dat onderzoek; ja, de zaak is bekend. ,,We hebben al contact gehad met de eigenaar van het voertuig. Ik begrijp dat ’ie pech heeft gehad, en daarom het voertuig hier heeft neergezet om hem op een later moment weg te halen. Daar is ’ie nu mee bezig.’’