Seinen lijken op groen voor opvang statushouders in kerken Kampen

Kerken en Kampen komen met plan in opvangcri­sis: onderdak voor tientallen asielzoe­kers en statushou­ders

Tientallen asielzoekers en statushouders kunnen op korte termijn onderdak krijgen bij kerkelijke gemeenten in heel Nederland, in de hoop de situatie in Ter Apel enigszins te verlichten. De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen hebben daar een plan voor.

26 augustus