Seinstoring legt treinverkeer Zwolle en Kampen gedeeltelijk plat

500 jaar reformatie: Kampen gaat terug in de tijd

25 september Het is feest in Kampen. In de stad zijn deze week allerlei festiviteiten rond de viering van 500 jaar reformatie. De middeleeuwse optocht van komende zaterdag is het hoogtepunt, maar vanochtend al vertrokken een aantal mensen met paard en wagen voor een reis door de regio.