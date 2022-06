‘Seksvideo’ onder stadsbrug Kampen leidt tot aangifte

Pikant seksfilm­pje onder stadsbrug in Kampen: ‘Schadelijk? Nee, maar niet onze stijl’

Een filmpje waarop een Nederlandse pornoster op klaarlichte de liefde lijkt te bedrijven met een man onder de stadsbrug van Kampen, gaat grif rond op sociale media en in appgroepen van Kampenaren. Citymarketeer Roeland Tameling van Kampen is niet onder de indruk. ,,Ik weet niet of het positieve of negatieve effecten heeft. Er zijn belangrijker zaken om ons druk over te maken.”

