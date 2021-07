Simpel, efficiënt én leuk: dit bestuurbare bootje ruimt dode vissen op bij Kampen

Terwijl Kelvin ten Klooster handig met het bootje manoeuvreert en als voorbeeld een lege fles naar de kant brengt, zie je Klaas Bastiaannet denken: had ik dit maar tien jaar eerder bedacht. ,,Als in mijn tijd een dode vis of eend in het midden van een water lag, pakte ik een hark met een lang touw en gooide die net zo lang naar de vis tot hij dicht genoeg bij de kant was. Als dat niet lukte moest ik alsnog een boot ophalen. Ja, het was soms een hele toestand.”