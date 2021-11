Sinterklaas klaar voor drive-through in Kampen: auto’s en fietsers in verschillende rijbanen

Geen intocht, maar wel feest met Sinter­klaas op Pakjesboot in Kampen

Er was geen intocht, geen traditiegetrouw handjes schudden met de Sint en de pietenparade in de Oudestraat was er ook al niet – allemaal door het coronavirus. Maar vlak voor pakjesavond was het toch nog mogelijk om even mee te varen met de Pakjesboot voor de Kamper kade. Alles coronaproof, uiteraard.

4 december