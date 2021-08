Situatie in Afghanistan gesprek van de dag bij veteranencafé in Kampen: ‘Te vroeg om te zeggen dat alles voor niks was’

De situatie in Afghanistan is nog niet direct onderwerp van gesprek bij de veteranen in Kampen die zijn samengekomen in een café aan de IJsselkade. Als Jan Wolterink (65) binnenkomt gaat het eerst over de fietsvakantie rond het IJsselmeer met zijn kleinzoon waarvan hij net terug is. Luchtige en serieuze gesprekken wisselen elkaar af in het café. Al snel gaat het echter over de situatie in Afghanistan. Wolterink is in vier verschillende periodes voor steeds enkele maanden voor een missie in het land in Azië geweest.