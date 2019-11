Skatebaan in Kampen is gedeeltelijk weer in gebruik

Aangepast

Beton

De skatebaan zal straks in zijn geheel worden vernieuwd en wordt dan onderdeel van het nieuw te vormen Kamper stadspark. ,,De nieuwe baan is straks helemaal in beton gegoten, daar hebben we geen losse onderdelen meer’’, weet wethouder Van der Sluis. Maar het kan nog wel even duren voordat die nieuwe baan er is, weten ook de skaters. ‘Anderhalf jaar!’, staat in het Facebookbericht.