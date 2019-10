Skatepark in Stadspark Kampen afgesloten vanwege ‘onveilige bouwwerken’

Skaters in Kampen kunnen voorlopig niet terecht in het Stadspark in Kampen. Volgens de gemeente zijn er ‘illegale onveilige bouwwerken’ geplaatst, die moeten worden verwijderd. De skaters wijzen juist met de vinger naar de gemeente: ‘Skaten op een half park is als voetballen op een goal met slechts één paal.'

De tijdelijke sluiting is woensdagmorgen in gang gezet. Met onder meer hekken wordt voorkomen dat skaters niet alsnog op de baan gaan. De sluiting is volgens de gemeente nodig om het skatepark te herstellen. Zo worden onveilige bouwwerken verwijderd. Ook de eigen toestellen van de gemeente worden tegelijk opnieuw geïnspecteerd en, mocht dat nodig zijn, gerepareerd. ,,Als het skatepark weer in oorspronkelijke staat teruggebracht is en de veiligheid is gewaarborgd, dan kan er weer volop gebruik van gemaakt worden.’’

Vervangen

De skatescene uit Kampen baalt stevig van de tijdelijke sluiting. Woordvoerder Jesse Weers meldt het gevoel te hebben dat de groep aan het lijntje wordt gehouden: ,,We zijn al heel lang in gesprek met de gemeente, maar we zijn nog nauwelijks verder. Het huidige skatepark wordt niet onderhouden én er is een essentieel onderdeel op het skatepark nooit vervangen’’, zegt Weers.

Daarop heeft een aantal skaters zelf een vervangend onderdeel (een quarter) gebouwd. ,,Die is er in juli neergezet, er was niks mee aan de hand. Totdat het werd gecontroleerd door de gemeente. Het is de laatste week, met de sluiting als gevolg, heel snel gegaan.’’

Gevaar

Volgens Weers schuilt er gevaar in de sluiting: ,,Het is de enige faciliteit in Kampen voor skaters. Zij gaan nu op zoek naar alternatieven. Dat wild skaten wilden we juist voorkomen, daarom zijn we ook altijd proactief geweest richting de gemeente. Maar ik sluit niet uit dat er overlast kan ontstaan door uitwijking of het bouwen van andere onderdelen.’’