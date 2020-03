Skatepark Kampen klaar voor Olympisch jaar

video Tulpen plukken op de keien? Dat kan in Kampen

7 maart En zo verandert het trottoir rondom de Bovenkerk ineens in een tulpenpluktuin; stadstuinwinkel Huisje, Boompje, Plantje zette op de vroege vrijdagochtend de kop van de Oudestraat vol met ongeveer 45.000 tulpen. Nog aan de bol, want, zo weet kweker Jeen Bruinsma uit Creil; dan kun je ze nog even een paar weken in bloei houden.