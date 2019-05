Skater en jurist ontwerpt Kamper skatebaan

De skaters verwachten veel van het nieuwe skatepark. ,,We nemen de jongeren onder ons nu al noodgedwongen regelmatig mee naar betere banen in bijvoorbeeld Zwolle of Apeldoorn’’, aldus Jesse Weers die als woordvoerder van de skaters optreedt. Deze week werden in het scoutinggebouw in het park de laatste details doorgenomen voor de toekomstige opknapbeurt van het stadspark waar de skatebaan deel van uitmaakt. Gebruikers en ‘bewoners’ van het park mochten voor de laatste keer hun zegje doen over de opknapbeurt die mogelijk wordt dankzij het verplaatsen van het zwembad.