Slachtoffer dodelijk ongeval N50 is 38-jarige man uit Leeuwarden

Het andere slachtoffer, dat gewond naar het ziekenhui s moest, is een 41-jarige man uit Daarlerveen. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is. Dat onderzoekt de politie. Bij het ongeluk waren een personenauto en busje betrokken. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse.

De betrokken bus is van het boor- en zaagbedrijf Stelling Vroomshoop. Dat bevestigt een medewerker. ,,We zijn heel erg geschrokken, absoluut. Een collega is toen we het hoorden zo snel mogelijk naar het ongeval toegegaan. We zijn blij dat onze collega die in de bus zat er zo goed als geen verwondingen aan heeft overgehouden’’, laat een medewerker weten. De oorzaak is ook bij het bedrijf nog niet bekend. ,,We weten nog niet de gehele toedracht van het ongeluk, speculeren daarover heeft niet zoveel zin.’’