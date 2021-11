Slachtoffer Pokémonkaartenroof in Kampen: ‘Misschien te goed van vertrouwen geweest’

Pokémon­kaar­ten zijn nu misschien wel té gewild, zegt deze Zwolse winkelier: ‘Altijd op mijn hoede’

De Pokémonrage heeft een keerzijde, merkt Richard Klunder. De eigenaar van Speedytoys aan de Vechtstraat in Zwolle is op zijn hoede, nu de populaire kaarten roofgoed zijn geworden. Letterlijk, gezien de ramkraak bij Intertoys en woningoverval in Kampen. Ook bij Klunder werd ingebroken, bij zijn eerdere vestiging vlakbij. ,,Het is daardoor absoluut minder leuk geworden.’’

