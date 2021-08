Slag om de Grebbeberg: heruitgave als eerbetoon aan 81 jaar oud boekje van ooggetuige uit Kampen

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Lelystad, Staphorst en Oldebroek noteren fors aantal nieuwe besmettin­gen in Oost-Nederland

27 augustus De nieuwste cijfers van het RIVM laten zien dat er weer meer gemeenten in de regio op grijs staan (0 - 7 positieve testen per 100.000 inwoners), maar dat er ook gemeenten zijn die te kampen hebben met toenemende aantallen. Dat zijn voornamelijk Lelystad, Staphorst en Oldebroek. Deze gemeenten staan weer op donkeroranje. De landelijke cijfers laten een forse stijging van het aantal ziekenhuisopnames zien. In IJsselland en Flevoland is er ook een lichte stijging.