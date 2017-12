Slagen in de sneeuw? Jacco (20) uit IJsselmuiden deed het vandaag

Hij moest gisteravond wel even slikken toen het nieuws door de weersverwachtingen werd overheerst. Ga vooral niet de weg op als dat niet per se nodig is, zo luidde het advies van Rijkswaterstaat. Maar Jacco had weinig keuze: hij moest afrijden.

Slippen

Rustig

Toen de examinator in de auto kwam zitten, moest het gebeuren. Een paar weken geleden, toen het nog heerlijk weer was, was Jacco nog gezakt tijdens zijn examen. Vandaag ging het beter. ,,Die sneeuw was eigenlijk wel lekker, want het was daardoor heel rustig op de weg. Het was vooral een kwestie van iets verder vooruit kijken en denken.’’ Op de parkeerplaats voor de Gamma in Zwolle was het wel even oppassen geblazen. ,,Het leek wel een ijsbaan, zo glad! Dus daar heb ik heel langzaam ingeparkeerd.’’