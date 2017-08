Slecht weer vertaalt zich in campingbezoek: 'De vakantie moet verschuiven'

De seizoensgast kijkt naar de lucht om wel of niet op vakantie in de buurt te gaan. Dat schijnt de seizoensgast tegenwoordig te doen voordat hij last minute een camping opzoekt.

Rudie Vinke, eigenaar van camping Seveningen in Kampen, is tot nu toe tevreden, ondanks het wisselende weer. ,,De bezetting is vergelijkbaar met andere jaren, net als het weer. We hebben een fijne bezetting, het loopt goed door.''



,,Onze meesten gasten komen uit de regio Noord, waar ze nu twee keer laat vakantie hebben gehad, terwijl het weer in de maand augustus vaak tegenvalt. Het mooie weer hebben we tegenwoordig vooral in het voor-en najaar. Wat dat betreft zou de vakantie moeten worden verschoven.''

Enquete poll De grote zomervakantie moet verschuiven Goed plan! Een maandje naar voren.

Goed plan! Een maandje naar achteren.

Goed plan! Splits de zomervakantie op.

Nee, het is nu perfect

Maakt me niet uit. De grote zomervakantie moet verschuiven Goed plan! Een maandje naar voren. (30%)

Goed plan! Een maandje naar achteren. (11%)

Goed plan! Splits de zomervakantie op. (18%)

Nee, het is nu perfect (22%)

Maakt me niet uit. (18%)

Piek

Boswachter Harco Bergman voert namens eigenaar Staatsbosbeheer het dagelijks beheer over natuurcamping De Veenkuil (40 plekken) in Bant. ,,We hadden vorig jaar met 7500 overnachtingen een topseizoen, dan aantal ga ik dit jaar niet halen. Daar is vooral juli debet aan, die maand kwam dankzij het slechte weer laat op gang. Met Hemelvaart en Pinksteren was de bezetting weer heel erg goed. De piek is inmiddels voorbij.''

,,Als het zuiden van Nederland vakantie viert, hebben wij het hier het drukst. We hebben veertig plekken, waarvan er op dit moment 34 bezet zijn. Veel fietsers gebruiken ons om te overnachten, na de Afsluitdijk zijn wij de eerste locatie die ze tegenkomen. En we hebben een aantal bijzondere plekken waar steeds meer internationale aandacht voor is. Zoals twee vlotten met haakjes voor de scheerlijnen, een kampvuurbak en onderwaterkoelkast. Verder hebben we Tipihutten, een Zweeds slaaphutje en een boomplateau, waarbij je wakker wordt tussen de zingende vogels.''