Slechte verlichting lokt inbrekers naar Bovenbroek en Flevowijk

Inge overdon­derd door alle reacties na vondst paspoorten in pakket Bol.com

10:02 ,,Voor iemand die graag een beetje onder de radar blijft, was dit wel even een ding vandaag’’, zegt Inge Blankvoort uit Kampen. De journaliste van de Stentor beschreef vandaag in een verhaal hoe ze bij het ontvangen van een levering via Bol.com, niet alleen de bestelde tas kreeg, maar ook een stapeltje paspoorten van een onbekend gezin. Het verhaal leverde haar een stortvloed aan reacties op.