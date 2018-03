Slib uit sloot mogelijk oorzaak van vogelgriep in Kamperveen

Het Ministerie van Landbouw gaat onderzoeken of de uitbraak van vogelgriep in Kamperveen is veroorzaakt door het vermalen van slib uit sloten. Eric Hubers van LTO Pluimveehouderij roept leden op om voorlopig geen slib te verpulveren in de buurt van pluimveebedrijven.

Deze week brak voor de derde keer in vier jaar tijd vogelgriep uit bij de eendenhouderij van de familie Mostert in Kamperveen. Het is een raadsel hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Financieel drama

,,Een menselijk en financieel drama”, zegt Hubers, die contact heeft gehad met de eigenaar. ,,Deze mensen hebben werkelijk alle maatregelen genomen om de vogelgriep buiten de deur te houden. Geïnvesteerd in de beste ventilatiesystemen, gezorgd dat ongedierte buiten de stal blijft, alle hygiënemaatregelen streng in acht genomen. En toch is het misgegaan. Ik kan geen andere conclusie trekken dan dat het virus via de lucht moet zijn binnengekomen.”

Baggerwerk

Hubers sluit niet uit dat baggerwerkzaamheden de oorzaak zijn. Hij legt uit: ,,Wilde vogels poepen in sloten, ze komen op sloten en slib af om te eten. En die wilde vogels kunnen het virus bij zich dragen.'' Het virus kan ook in de poep zitten. ,,In het water en bij koude omstandigheden kan het vogelgriepvirus lang overleven. Net als bij de gewone, menselijke griep. Het griepvaccin wordt niet voor niets ingevroren…”

Als boeren de sloten baggeren en het slib op de wal plaatsen, wachten ze tot het gaat vriezen om de troep te vermalen tot stof. Dat stof wordt vervolgens over het land uitgereden. In Kamperveen is dat ook gebeurd, door een buurman van Mostert. ,,Met de beste intenties”, zegt Hubers er bij. Hij vreest dat het virus nog in de stofdeeltjes aanwezig kan zijn en vervolgens via het ventilatiesysteem de stal binnenkomt.

Oproep aan leden

Bij een geval van vogelgriep in Boven-Leeuwen in 2016 zouden ook baggerwerkzaamheden uitgevoerd zijn. Daarom worden alle agrariërs opgeroepen om in de buurt van pluimveebedrijven voorlopig geen slib te vermalen. ,,Die oproep is aan al onze leden verstuurd”, stelt de LTO-zegsman.