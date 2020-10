Sloop boerderij Kamperstraatweg in Kampen voorlopig van tafel door flora en fauna

Video Lekker even op vakantie: ‘Mensen zouden me als egoïst kunnen zien, maar zo voel ik me niet’

15 oktober We moeten zo min mogelijk reizen. Liever helemaal niet. Houden mensen zich na de dringende oproep van het kabinet zich nu wél aan die regel? We vroegen het reizigers op Station Zwolle en op de N50 naast Kampen.,,Ik ga lekker even weg, we hebben vakantie. Mensen zouden me als egoïst kunnen zien, maar zo voel ik me niet.’’