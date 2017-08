Sloop en herbouw villa funest voor stadsgezicht Kampen

Voor de zomervakantie besloot de raad van Kampen het finale besluit over de villa pas na de vakantie te nemen. Stadsherstel hoopt dat het kwartje straks de kant opvalt van renovatie. Het raadsvoorstel voor sloop en herbouw zweeft nu nog als een zwaard van Damocles boven het laatste stukje industrieel erfgoed in Kampen, schrijft Stadsherstel. ''Trek het voorstel in en vervang het door herontwikkeling van het hele gebied.'' Een partij als Boei zou dat volgens de stichting prima kunnen doen. BOEi renoveert nu het schoolgebouw achter de verbouwde Stadskazerne die bijna een jaar geleden officieel is geopend. ,,Als er een organisatie is die het ontwikkelen van het gebied tot een goed einde kan brengen, dan is BOEi dat wel'', vindt Stadsherstel.