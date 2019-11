Sloop oude dorpshuis Zalk begonnen

Geen trein meer, maar pakjesboot Nul Nul Zeven in IJsselmui­den.....

13:36 Traditiegetrouw arriveert Sinterklaas een week na de landelijke intocht - en die in Kampen- ook in IJsselmuiden. Zaterdagochtend om 10.00 uur komt de Spaanse goedheiligman aan in de Kamper kern, voor het eerst sinds tijden niet per trein maar via het water. Penningmeester John Mulder van het nog nieuwe intochtcomité is blij met die traditionele aankomst.