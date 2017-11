Sloop van oud zwembad Kampen aanstaande

Druk pad in Kampen moet beter en breder

15:37 Het smalle pad tussen de Hilbert van Dijkstraat en Beneluxweg in Kampen moet breder en beter, voordat de situatie daar echt uit de hand loopt. Sinds opening van het nieuwe winkelcentrum in de nabijgelegen Hanzewijk is het veel drukker geworden op het pad dat daar helemaal niet op berekend is.