Sloophamer maakt einde aan jarenlang touwtrekken om ‘paupervilla’ in Kampen

,,Eindelijk die puist weg’’, verzucht een fietser hardop als ze vanochtend een grijper grote happen ziet nemen uit de ‘paupervilla’ aan de Boven Havenstraat in Kampen. Na een jarenlange discussie over de villa ging de slopershamer er vanaf een uur of negen in.