Sloopplan stadsvilla Kampen voor de rechter aangevochten

Er had bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet alleen gekeken moeten worden naar het belang van slopen, maar ook naar dat van instandhouding, betoogde Bos voor de rechtbank. „Ik wil als burger kunnen traceren hoe burgemeester en wethouders zijn gekomen tot sloop. De gemeente had alle argumenten zorgvuldig in kaart moeten brengen. Dit is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”, zei Bos.