Sluiting ateliers maakt kunstenaars bezorgd over kunstklimaat in Kampen

Kunstenaars in Kampen maken zich zorgen over het kunstklimaat in de stad. Elk jaar moeten er wel kunstenaars gedwongen verhuizen omdat hun atelierruimte wordt verkocht of gesloopt. Ondertussen is er, 31 jaar na de oprichting van Stichting Ateliers Kunstenaars Kampen, nog steeds geen gemeentelijk atelierbeleid. „Diep triest”, zegt voorzitter Mirriam Bouwmeester van de stichting, die inmiddels De Kunstbrug is gaan heten.