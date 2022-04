‘Smokkelaar’ uit IJsselmuiden is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Na die vraag werd hij naar de foyer op de eerste verdieping geleid, waar zijn echtgenote hem al opwachtte samen met burgemeester De Rouwe – en een net pak, want De Vries wachtte een koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als ‘smokkelaar’ nog wel, want zo begon hij in 1986 zijn carrière bij de Nijkerkse stichting ‘Kom Over en Help’ waarvoor hij bijbelse lectuur smokkelde door het ijzeren gordijn heen. Bij diezelfde stichting werd hij later bestuurslid en zelfs directeur tot 2018. Daarnaast was De Vries ouderling en voorzitter van de Kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde kerk in Genemuiden en vertrouwenspersoon voor de Pieter Zandt Scholengemeenschap.